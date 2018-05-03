Ему пришлось купить дорогостоящий препарат за свой счет

Ему пришлось купить дорогостоящий препарат за свой счетВ Муроме врачи городской больницы №2 не дали пациенту с онкологией лекарства в нужном объеме.Он нуждался в препарате Сутент, который входит в список жизненноважных. Больница, ссылаясь на отсутствие средств, выдала лишь половину необходимой нормы. Пациенту пришлось купить дорогостоящие лекарства за свой счет. В результате он потратит 444 тысячи рублей.Этот факт стал известен во время прокурорской проверки. Больницу обязали вернуть деньги, потраченные на покупку препарата. В пользу пациента взыскали уже 309 тысяч рублей.