«Я помню. Я горжусь. Служу России!» - это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники подразделений МВД России из разных регионов страны примут участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».В формате коротких видеороликов полицейские расскажут о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.«Я помню. Я горжусь. Служу России!» - это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Страница проекта доступна по ссылке.В социальных сетях видеоролики МВД России публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии.