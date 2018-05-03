03.05.2018

2018-05-03 19:20:23

В Подмосковье три человека погибли в аварии

В Московской области вечером 3 мая случилось смертельное ДТП. Иномарка перевернулась около деревни Спас в Наро-Фоминском районе.



В результате аварии погибли три человека, еще один получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РЕН ТВ.