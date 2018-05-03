Летят десантники,новобранцы, в самолете. Первый прыжок.
Инструктор отдает приказ всем прыгать. Все прыгнули кроме одного.
Инструктор спрашивает у новобранца - "Ну и почему ты не прыгаешь, ты что приказа не слышал?"
Новобранец -"Понимаете мне мама говорила что у меня на роду написано,что у меня парашют не раскроется"
Инструктор - "Дура твоя мама,прыгай все у тебя откроется"
Новобранец вконец отказывается прыгать
Тогда инструктор идет на компромисс и предлагает новобранцу обменятся парашютами - на что новобранец соглашается.
Новобранец прыгнул, досчитал до десяти, дернул кольцо - парашют открылся, ну в общем летит и слышит нарастающий рев.
Поднимает голову и видит, как с огромной скоростью пролетает вниз мимо его инструктор с криком -"Нуу иии
еще анекдот!