В американском штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. В пресс-службе американских ВВС подтвердили факт катастрофы, уточнив, что это был самолет Национальной гвардии.

В американском штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. В пресс-службе американских ВВС подтвердили факт катастрофы, уточнив, что это был самолет Национальной гвардии.Других подробностей не приводится, передает РИА Новости. В "Твиттере" опубликовано фото с места катастрофы неподалеку от города Саванна. Видны хвост самолета, лежащий рядом с дорогой, огонь и черный дым.BREAKING: Officials confirm C-130 Hercules military plane went down near Savannah https://t.co/APe6L2n0Vp pic.twitter.com/P2N1p4bKqY— CBS46 (@cbs46) 2 мая 2018 г.По сообщению Федерального управления гражданской авиации США, самолет направлялся на авиабазу ВВС Дэвис-Монтен в штате Аризона. По сообщениям СМИ, на его борту было пять человек, подтверждена гибель двух из них.While performing a training mission,an U.S. C-130 "Hercules" cargo plane from Puerto Rico Air National Guard crashed about 11:30 a.m. today near the Savannah Hilton Head International Airport with 5 people on board.All are deceased. pic.twitter.com/ilx1f9saDr— David Begnaud (@DavidBegnaud) 2 мая 2018 г.