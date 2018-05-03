Тело певца Вадима Мулермана будет кремировано, а прах перевезен и захоронен в Харькове - городе, в котором он родился. Певец скончался на 80-м году жизни в США.

Певец Вадим Мулерман будет похоронен в Харькове – городе, в котором он родился. Об этом певица Нина Бродская, которая много лет дружила с Мулерманом, сообщила на своей странице в Facebook.Известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке. Ему было 79 лет.Всенародную известность Мулерман приобрел в 1960-х годах. Он был первым исполнителем песен "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом", а также композиций Давида Тухманова, Роберта Рождественского и других. С 1991 года он жил в США.