Полузащитник казанского Рубина Гекдениз Карадениз намерен объявить о завершении карьеры. 38-летний турецкий полузащитник сделает это на специальной пресс-конференции.

Полузащитник казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз намерен объявить о завершении карьеры. 38-летний турецкий полузащитник сделает это на специальной пресс-конференции.Гекдениз Карадениз пришел в "Рубин" из турецкого "Трабзонспора" в 2008 году и с тех выступает за казанский клуб. Гекдениз сыграл за "Рубин" 264 матча и забил 48 мячей, дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. После десяти лет выступлений в Казани Карадениз решил закончить выступления и стать тренером. Не исключено, что дальнейшая работа Гекдениза будет связана с "Рубином".В составе сборной Турции Гекдениз Карадениз сыграл 50 матчей и забил 6 мячей. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.