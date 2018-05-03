Участник антитеррористической операции на Донбассе, штурмом бравший аэропорт Донецка, Дмитрий Вербич (позывной Ивич) подвергся нападению со стороны неизвестных молодых людей в Киеве.

Участник антитеррористической операции на Донбассе, штурмом бравший аэропорт Донецка, Дмитрий Вербич (позывной "Ивич") подвергся нападению со стороны неизвестных молодых людей в Киеве, сообщил его знакомый Валентин Бондаренко. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Нападавших было пятеро: вечером 2 мая один из них нанес Вербичу удар ножом, второй брызнул из баллончика в лицо, а третий попытался пустить в ход молоток, но ветеран АТО успел увернуться и убежать. Со стороны за происходящим наблюдали две девушки, одна из которых снимала на телефон.Сумка и кошелек пострадавшего остались в неприкосновенности, что навело Бондаренко на мысль о целенаправленном нападении.Спустя несколько минут на помощь Вербичу пришли его друзья: наложив бандаж, они отвезли пострадавшего в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.Выйти на след злоумышленников правоохранителям пока не удалось.