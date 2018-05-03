Такую сумму будут ежегодно получать в честь праздника участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель
министра обороны России Татьяна Шевцова.
Такую сумму будут ежегодно получать в честь праздника участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель
министра обороны России Татьяна Шевцова.
По словам
замминистра, всего в мае и июне дополнительные выплаты получат почти 11 тысяч
ветеранов. Татьяна Шевцова также отметила, что 1 апреля были проиндексированы
на 2,9% социальные пенсии участникам Великой Отечественной войны, инвалидам
войны, ветеранам боевых действий и лицам, достигшим 80-летнего возраста.
"Дополнительно,
учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне,
президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в
юбилейные годы единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей", – цитирует замминистра "Интерфакс".
Как писали Dni.Ru, скоро в России будет
увеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра России Дмитрия
Медведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительности
жизни россиян.
Медведев напомнил, что
нынешние сроки выхода на пенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда средний
срок жизни не превышал 40 лет. Теперь люди живут гораздо дольше – так что, по
мнению главы правительства, время для пенсионной реформы настало.