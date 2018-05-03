Такую сумму будут ежегодно получать в честь праздника участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Такую сумму будут ежегодно получать в честь праздника участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместительминистра обороны России Татьяна Шевцова.По словамзамминистра, всего в мае и июне дополнительные выплаты получат почти 11 тысячветеранов. Татьяна Шевцова также отметила, что 1 апреля были проиндексированына 2,9% социальные пенсии участникам Великой Отечественной войны, инвалидамвойны, ветеранам боевых действий и лицам, достигшим 80-летнего возраста."Дополнительно,учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне,президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только вюбилейные годы единовременной выплаты инвалидам и участникам ВеликойОтечественной войны из расчета десять тысяч рублей", – цитирует замминистра "Интерфакс".Как писали Dni.Ru, скоро в России будетувеличен пенсионный возраст. По словам премьер-министра страны ДмитрияМедведева, необходимость реформы обусловлена увеличением продолжительностижизни россиян.Медведев напомнил, чтонынешние сроки выхода на пенсию установили еще в 1930-е годы. Тогда среднийсрок жизни не превышал 40 лет. Теперь люди живут гораздо дольше – так что, помнению главы правительства, время для пенсионной реформы настало.