Известная телеведущая и светская львица так увлеклась политикой, что перестала находить время на занятия спортом. Ксения Собчак пожаловалась мужу Максиму Виторгану на лишние килограммы.

Известная телеведущая и светская львица так увлеклась политикой, что пересталанаходить время на занятия спортом. Ксения Собчак пожаловалась мужу МаксимуВиторгану на лишние килограммы.Если раньшеКсения регулярно посещала спортзал, то новая деятельность потребовала от нееполной отдачи. В результате Собчак набрала лишний вес.У себя в Instagram-аккаунтеСобчак посетовала супругу, что у нее появились лишние килограммы из-за всехэтих агитационных собраний и пресс-конференций, передаетВиторган с присущим ему юмором решил подшутить над благоверной и попросил ее непереживать. "Ты просто набрала "политический вес"! Еще пять килограмм и станешьтяжеловесом", – поддел артист жену с присущим ему юмором.В свою очередь Максимпоинтересовался, почему Ксения в этом году проигнорировала юбилейный Международныймосковский кинофестиваль, поскольку обычно она не пропускает такие знаковыесобытия. Собчак ответила, что и понятия не имела, что он был. "В этом году онтише, чем одинокие поминки", – отметила звезда.Ранее подписчикипришли в ярость из-за фотографии ведущей из салона самолета. Народ взбесило,что, по их мнению, она выставляет напоказ свою роскошную жизнь. В кадрпопал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфортаобставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта ибаночки с джемом.