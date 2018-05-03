Виталию Кличко в политике нелегко, но он постоянно совершенствуется. Так оценил частые оговорки мэра Киева его брат Владимир в интервью немецким СМИ.

Виталию Кличко в политике нелегко, но он постоянносовершенствуется. Так оценил частые оговорки мэра Киева его брат Владимир винтервью немецким СМИ.Владимир Кличко признался, что поддерживает своего брата"последние 42 года". И считает его отличным парнем. Только вотвызовы, с которыми Виталию приходится сталкиваться на посту мэра Киева, оченьуж серьезные."Он сталкивается с такими вызовами, с которыми мало ктомог бы справиться. У него нет специального образования в политике, он учитсявсему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется.Главное, что у него прогрессивные взгляды", – похвалил брата ВладимирКличко в интервью немецкому Deutsche Welle.Кличко пояснил: сложность в том, что в спорте есть вызовы -но там существуют правила игры. А вот в политике их нет. И если в боксе вампросто могут разбить нос или поставить синяк под глазом – то в политикепоследствия могут быть куда более серьезными.К тому, что Виталия Кличко часто высмеивают за его оговоркии мудреные выражения, Владимир относится спокойно. Если уж занялсяполитикой- то надо быть готовым ккритике, уверен боксер. "Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить вфутболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, еслизанимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, кнасмешкам", – считает Кличко.Распространенное мнение о том, что большинство спортсменовне блещут интеллектом, Владимир считает просто стереотипом. "Стереотипыесть везде. Считается, что всех журналистов можно купить, все политики лгут.Все спортсмены – идиоты, все теннисистки – лесбиянки, а все певцы -гомосексуалы", – отметил Кличко. Он уверен, что подобные мнения не имеют ничегообщего с реальностью.