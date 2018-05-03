Виталию Кличко в политике нелегко, но он постоянно
совершенствуется. Так оценил частые оговорки мэра Киева его брат Владимир в
интервью немецким СМИ.
Виталию Кличко в политике нелегко, но он постоянно
совершенствуется. Так оценил частые оговорки мэра Киева его брат Владимир в
интервью немецким СМИ.
Владимир Кличко признался, что поддерживает своего брата
"последние 42 года". И считает его отличным парнем. Только вот
вызовы, с которыми Виталию приходится сталкиваться на посту мэра Киева, очень
уж серьезные.
"Он сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто
мог бы справиться. У него нет специального образования в политике, он учится
всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется.
Главное, что у него прогрессивные взгляды", – похвалил брата Владимир
Кличко в интервью немецкому Deutsche Welle.
Кличко пояснил: сложность в том, что в спорте есть вызовы -
но там существуют правила игры. А вот в политике их нет. И если в боксе вам
просто могут разбить нос или поставить синяк под глазом – то в политике
последствия могут быть куда более серьезными.
К тому, что Виталия Кличко часто высмеивают за его оговорки
и мудреные выражения, Владимир относится спокойно. Если уж занялся
политикой- то надо быть готовым к
критике, уверен боксер. "Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в
футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если
занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к
насмешкам", – считает Кличко.
Распространенное мнение о том, что большинство спортсменов
не блещут интеллектом, Владимир считает просто стереотипом. "Стереотипы
есть везде. Считается, что всех журналистов можно купить, все политики лгут.
Все спортсмены – идиоты, все теннисистки – лесбиянки, а все певцы -
гомосексуалы", – отметил Кличко. Он уверен, что подобные мнения не имеют ничего
общего с реальностью.