Соревнования в Москве собрали 300 участников из всех уголков России.

Спортсмены, представлявшие Владимирскую область на чемпионате и первенстве России по китайскому боевому искусству ушу (дисциплина «саньда»), которые проходили в Москве с 19 по 24 апреля, завоевали в своих весовых категориях первые, вторые и третьи места.У женщин в возрасте «19+» и в весовой категории «52 кг» лучшей стала Наталья Маркова. В весовых категориях «75 кг» и «80 кг» этой же возрастной группы золотые медали завоевали представительницы владимирского региона Евгения Степанова и Жанна Акопян соответственно.Серебряные награды получили наши землячки Людмила Маркова, соперницами которой стали девушки от 19 лет и старше в весовой категории 65 кг, а также Ксения Рыжичкова, выступавшая в весовой категории «48 кг» среди девушек 15-16 лет.Бронзовую медаль в весовой категории «48 кг» завоевала 13-летняя юниорка Вера Голендухина, соперничавшая с ровесницами.В общей сложности Владимирскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов обоих полов. Сборная команда региона была сформирована по результатам выступлений на чемпионате и первенстве ЦФО России.Всего соревнования в Москве собрали 300 участников из всех уголков России.