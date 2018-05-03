В майские праздники Владимиро-Суздальский музей-заповедник порадовал своих посетителей новым изданием. Тиражом в 250 000 экземпляров вышел в свет краткий путеводитель по объектам ..

В майские праздники Владимиро-Суздальский музей-заповедник порадовал своих посетителей новым изданием. Тиражом в 250 000 экземпляров вышел в свет краткий путеводитель по объектам Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Он распространяется в кассах музея – бесплатно.Новый проект продолжает серию музейных публикаций «Уникальная Россия». В лаконичной, емкой форме рассказывается о выдающихся архитектурных памятниках, входящих в состав ГВСМЗ, самых ярких экспозициях, уникальных экспонатах и событийных мероприятиях во Владимире, Боголюбове, Суздале, Кидекше, Гусь-Хрустальном и Муромцеве. Путеводитель украшают фотографии из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Под рубрикой «Книжная полка» размещена статья о недавно напечатанном альбоме-каталоге «100 лет владимирской живописи. Из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника», который можно приобрести в музее. Под рубрикой «Музей на связи» сообщается телефон единого call-центра и адрес официального сайта ГВСМЗ.