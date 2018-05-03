Гостей приветствовал глава Коврова Анатолий Зотов, подчеркнув, что приезд потомков великих маршалов для города – огромная честь.

В преддверии Дня Победы в городе Коврове побывали потомки легендарных маршалов Великой Отечественной войны. Город оружейников посетили внучка Василия Соколовского – Наталья Синюкова (Соколовская), внук Василия Чуйкова – Николай Чуйков, внук Ивана Баграмяна – Иван Баграмян и семья Дмитрия Устинова – внуки Дмитрий и Сергей, правнуки Степан, Александра и Анастасия Немцовы. Их визит состоялся в рамках форума «Полководцы – вклад в Победу».Гостей приветствовал глава города Анатолий Зотов, подчеркнув, что приезд потомков великих маршалов для Коврова – огромная честь.«В нашем городе создавали оружие Победы – легендарный ППШ, автоматы и противотанковое ружьё Дегтярёва. Здесь работал Владимир Фёдоров – родоначальник автоматического стрелкового оружия. И сейчас предприятия Коврова занимают лидирующие позиции в сфере ОПК»,отметил Анатолий Зотов.Во время визита в Ковров потомки полководцев побывали в школе №21 на историко-патриотическом фестивале «От подвига великих к подвигу рядовых». Гостям показали интерактивную выставку боевого оружия времён Великой Отечественной войны, в ответ они рассказали учащимся о своих предках - знаменитых маршалах.Кроме того, делегация посетила дом-музей конструктора-оружейника В.А.Дегтярёва, техноцентр ЗиДа, а также могилу В.А. Дегтярёва в историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь».