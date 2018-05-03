Ольга Бузова примет участие в круглом столе, который проводит Молодежный парламент Госдумы. Певица и телеведущая разместила в своем Instagram анонс, в котором есть намеки на создание социальной сети под брендом Buzar.

Ольга Бузова примет участие в круглом столе, который проводит Молодежный парламент Госдумы. Певица и телеведущая разместила в своем Instagram анонс, в котором есть намеки на создание социальной сети под брендом Buzar.В опубликованном сообщении говорится, что в четверг, 3 мая, "проект Buzar заявит о своих планах по развитию социальных сетей". "В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Фейсбука на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Фейсбука", – заявила знаметитость в своем блоге.Ожидается, что Бузова представит проект, который придет на смену Facebook и Telegram. Эксперты уже прокомментировали решение ТВ-звезды покорять новый рынок. Многие посчитали, что Бузова попросту не может пройти мимо любой выгоды.Что конкретно планируют сделать бывшая участница "Дома-2" и ее команда, пока неизвестно. В официальном анонсе Ольги указано, что ее коллеги подробно выскажутся о своих планах касательно развития Интернета.Напомним, ранее Ольга Бузова объявила о запуске своего IT-проекта Buzar, которому, по ее словам, нет аналогов в мире. Также артистка рассказала о создании криптовалюты BuzCoin.