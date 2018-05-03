30 апреля в ходе строительных работ в центре Владимира рабочими был обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

Во Владимире сотрудники Росгвардии обезвредили обнаруженную мину времён Великой Отечественной войны.30 апреля в ходе строительных работ в центре Владимира рабочими был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. О своей находке рабочие сообщили в правоохранительные органы. На место оперативно прибыли взрывотехники ОМОНа Управления Росгвардии по Владимирской области. В ходе обследования они установили, что обнаруженным боеприпасом является 82-мм мина времён Великой Отечественной войны. В связи с тем, что её корпус был подвержен сильной коррозии взрывотехники ОМОНа приняли решение об его утилизации.Сотрудники вывезли пролежавший в земле более 70 лет боеприпас в специальное место и с соблюдением всех мер безопасности уничтожили его путём подрыва накладного заряда.