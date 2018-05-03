Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила около 30 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Юрьев-Польского района. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж).В период с середины марта по начало апреля в УМВД России по городу Владимиру поступило несколько заявлений от жительниц областного центра, в которых они сообщали о похищенном имуществе. Преступления совершались при схожих обстоятельствах: неизвестный молодой человек вырывал сумки из рук потерпевших и скрывался в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями, составила около 30 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра по подозрению в причастности к совершению преступлений был задержан 19-летний житель Юрьев-Польского района.Молодой человек дал признательные показания, пояснив, что деньги он забирал, а сумки с ненужным содержимым выбрасывал.В настоящее время собрана доказательственная база причастности подозреваемого к нескольким эпизодам противоправной деятельности.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.