Управление наркоконтроля регионального УМВД призывает граждан принимать активное участие в проводимых мероприятиях.

В период с 1 по 30 мая во Владимирской области проводится месячник по борьбе с наркоманией, целями которого являются пропаганда здорового образа жизни, предупреждение распространения наркомании в молодежной среде, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков. Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области принимает активное участие в организации и проведении мероприятий, проводимых в рамках месячника вместе с учреждениями образования, здравоохранения социальной защиты, культуры и спорта.Особое внимание сотрудники УНК обращают на необходимость проявления активности от граждан региона, которые могут сообщить о местах сбыта или потребления наркотиков, а так же о ставших им известных фактах незаконного оборота запрещенных веществ. Информация поможет сотрудникам полиции пресечь деятельность распространителей наркотиков и будет способствовать ликвидации мест немедицинского потребления наркотиков.Если Вы оказались свидетелем или располагаете сведениями о готовящемся наркопреступлении, воспользуйтесь следующим примерным алгоритмом действий:Запомните как можно больше примет подозреваемых лиц (рост, телосложение, черты лица, цвет волос, одежду и т.д.). При возможности сделайте фото- или видеофиксацию, используя камеру мобильного телефона;2. Незамедлительно передайте информацию сотрудникам полиции по телефонам экстренной связи 02; 112, телефонам дежурных частей или по бесплатному «телефону доверия» Управления наркоконтроля (4922) 52-72- 13, указав все данные о месте совершения преступных действий и лицах, их совершивших или совершаемых.3. Не пытайтесь самостоятельно задержать подозреваемых, это может быть опасно для здоровья и жизни!4. Постарайтесь дождаться прибытия сотрудников полиции, повторить всё сказанное по телефону, и, если преступники скрылись, указать направление их движения.5. В случае обнаружения подозрительных веществ (так называемых «тайников-закладок»), нельзя дотрагиваться до них. Стоит зафиксировать место обнаружения, окружающую обстановку и действовать по вышеописанному плану.Только сообща мы сможем победить проблему наркомании в обществе!