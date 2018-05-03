В канун праздника Великой Победы во Владимирской таможне разместилась передвижная экспозиция поискового объединения «Часовые памяти».

В канун праздника Великой Победы во Владимирской таможне разместилась передвижная экспозиция поискового объединения «Часовые памяти», подготовленная за счет средств Фонда президентских грантов. Один из отрядов объединения возглавляет главный государственный таможенный инспектор Владимирской таможни Евгений Агафонов.Сотрудники, а также посетители таможни в фойе первого этажа могут увидеть нехитрые предметы быта солдат ушедшей войны: фляжку, саперную лопатку, кружки, ложки, а также «смертные» капсулы, в которые вкладывались записки с данными бойца. Все реликвии были обнаружены различными поисковыми отрядами Владимирской области. В экспозиции представлены и обломки оборудования боевых самолетов, найденные отрядом Евгения Агафонова «Небо Родины» на территории Владимирской области.В рамках проекта «Дорогами памяти» в течение текущего года владимирские поисковики проведут экспедиции на территориях Ленинградской, Тверской и Смоленской областей в местах боев Великой Отечественной войны. Главная цель – возвращение из небытия имен героев войны. Поднимая останки бойцов на полях ожесточенных сражений, участники поисковых отрядов помогают тысячам семей узнать судьбу своих предков. Привлекая к работе молодежь, проводя выставки, поисковики вносят огромный вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.