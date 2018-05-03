В российский кинопрокат 3 мая выходит фильм Константина Хабенского Собибор. Картина повествует о восстании в одном из нацистских лагерей смерти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ленту очень тяжелой, но призвал посмотреть фильм.

В российский кинопрокат 3 мая выходит фильм КонстантинаХабенского "Собибор". Картина повествует о восстании в одном изнацистских лагерей смерти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ленту"очень тяжелой", но призвал посмотреть фильм.Председатель нижней палаты отметил, что с момента восстанияузников концентрационного лагеря Собибор прошло 75 лет. С каждым днем событияоктября 1943 года становятся от нас все дальше, добавил спикер. По словамВолодина, долгое время эта страница истории не предавалась огласке."Ценой миллионов человеческих жизней мир понял, что ни однанация не должна и не может считать себя исключительной", – сказал главаГосдумы. По его словам, жертвы нацистов не забыты, равно как и мужество людей.Законодатель подчеркнул, что правду о тех событиях необходимо сохранить. "Мы обязаны рассказать об этой страшнойтрагедии своим детям и внукам, чтобы такие преступления больше никогда неповторялись", – добавил Володин.Фильм Константина Хабенского "Собибор"рассказывает о восстании в одноименном нацистском концлагере, которыйрасполагался на территории Польши. Сопротивление карателям возглавилофицер Красной армии Александр Печерский. Его роль исполнил режиссер картины.Восстание окончилось успехом, многиезаключенные смогли бежать. После этого гитлеровцы стерли лагерь смерти с лицаземли. Перед Днем Победы картину покажут в более чем двух тысячах кинотеатров.Одними из первых ленту увидели депутаты Госдумы, в том числеспикер Вячеслав Володин. Председатель комитета нижней палаты по международнымделам Леонид Слуцкий назвал "Собибор" потрясающим фильмом какпо силе воздействия на зрителя, так и с точки зрения донесения историческойправды.