В прошлом году в ней приняли участие более 10,5 тысяч владимирцев, люди прошли по улицам областного центра с транспарантами, на которых были наклеены фотографии ветеранов войны.

Жители области приглашаются к участию в акции «Бессмертный полк». В прошлом году в ней приняли участие более 10,5 тысяч владимирцев, люди прошли по улицам областного центра с транспарантами, на которых были наклеены фотографии родных и близких — ветеранов войны, которые уже никогда не смогут придти на парад.Такая акция пройдет и в этом году. Все, кому дорога память о фронтовиках-победителях, смогут принять в ней участие. Сбор «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 9-00 на Садовой площади.