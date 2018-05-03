28 апреля начал свою работу новый офис банка ВТБ в Кинешме. Отделение, расположенное в центре города по адресу ул. Рылеевская, д.1, будет обслуживать физических лиц. Это первый розничный офис ..

28 апреля начал свою работу новый офис банка ВТБ в Кинешме. Отделение, расположенное в центре города по адресу ул. Рылеевская, д.1, будет обслуживать физических лиц.Это первый розничный офис банка ВТБ в Кинешме.Отделение отвечает высоким стандартам обслуживания и оснащено самым современным оборудованием. На площади более 160 квадратных метров разместилась универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов жителям города, а также зона обслуживания владельцев пакета «Привилегия».У клиентов ВТБ в Кинешме есть возможность оформить кредитную карту или кредит наличными, получить карту, открыть текущий счет или депозит. Круглосуточная зона самообслуживания 7/24 оснащена 2-мя универсальными банкоматами, ещё 2 устройства расположены непосредственно в офисе банка.«Открытие нового подразделения ВТБ в Кинешме – показатель устойчивости и роста бизнеса банка. Это первый розничный офис ВТБ в Ивановской области. Наша ключевая задача при этом – сделать обслуживание клиентов максимально доступным, комфортным и оперативным», – отметил управляющий розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области Денис Столбиков.