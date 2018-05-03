Во время выступления на турнире Pacific Rim Championships в Колумбии 16-летняя гимнастка Морган Херд потеряла баланс на бревне и жестко приземлилась на голову. Травм удалось избежать, однако спортсменку сняли с состязаний из соображений безопасности.

Во время выступления на турнире Pacific Rim Championships в Колумбии 16-летняя гимнастка Морган Херд потеряла баланс на бревне и жестко приземлилась на голову. Травм удалось избежать, однако спортсменку сняли с состязаний из соображений безопасности.Судя по опубликованным кадрам, поначалу абсолютная чемпионка мира вмногоборье выступала без нареканий. Однако позже гимнастка неожиданно упала на голову и шею. Зрители перепугались от увиденного, но худшие опасения не подтвердилисьХерд оказалась цела и невредима. Cама спортсменка призналась, что ее выступление на бревне прошло не так гладко, как она планировала. При этом Херд рада, что с ней все в порядке, передает NBC.