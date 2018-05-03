Татьяне Тарасовой палец в рот не клади. Она умеет так приложить, что мало не покажется. Впрочем, ругать, как и хвалить, она зря не будет – только по делу.

Татьяне Тарасовой палец в рот не клади. Она умеет так приложить, что мало не покажется. Впрочем, ругать, как и хвалить, она зря не будет – только по делу.Во время съемок очередного выпуска шоу "Ледниковый период. Дети" разразился скандал. Тренер Илья Авербух придумал для пары Алисы Овсянкиной и Феди Орехова, которые катаются под его руководством, красивый лирический номер на музыку из нашумевшего фильма "Лед" (кавер-версия песни Земфиры "Хочешь?").Ребята старательно откатали программу, после чего ведущая проекта, олимпийская чемпионка Евгения Медведева поинтересовалась у юных фигуристов:– Вы этот фильм вообще видели?– Три раза! – радостно ответили дети.– Ничего себе, – удивилась Медведева, – а я вот ни разу не смотрела, как меня ни уговаривали.Повисло неловкое молчание. Но тут микрофон в руки взяла Татьяна Тарасова. А уж она-то за словом в карман не полезет. Татьяна Анатольевна так приложила фильм "Лед" так, что организаторы шоу испугались, а не придется ли им сейчас вообще переделывать весь номер. "Не люблю этот фильм, и даже фильмом его не считаю, – категорично заявила Тарасова. – Четыре раза я пыталась его посмотреть и ни разу не досмотрела до конца!"Напомним, фильм, который не пришелся по сердце Татьяне Тарасовой, рассказывает о талантливой фигуристке Наде, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Сама Тарасова, напомним, после несчастья на катке вернулась на каток лишь в качестве тренера и постановщика программ. Она воспитала множество олимпийских чемпионов.