Китайская компания Xiaomi официально подала документы на проведение первичного размещения акций. В качестве площадки была выбрана Гонконгская фондовая биржа. По данным издания SCMP, в ходе продажи акций Xiaomi рассчитывает привлечь $10 миллиардов, а капитализации фирмы с 8-летней историей превысит $100 миллиардов.

Китайская компания Xiaomi официально подала документы на проведение первичного размещения акций. В качестве площадки была выбрана Гонконгская фондовая биржа. По данным издания SCMP, в ходе продажи акций Xiaomi рассчитывает привлечь $10 миллиардов, а капитализации фирмы с 8-летней историей превысит $100 миллиардов.Как ожидается, размещение акций Xiaomi станет крупнейшим с 2014 года, когда на Нью-Йоркскую фондовую биржу вышла Alibaba. Более того, запланированное IPO может сделать Xiaomi третьей крупнейшей компанией по рыночной капитализации.Как говорится в заявке Xiaomi, фирма продала 100 миллионов подключенных устройств, включая смарт-часы, фитнес-трекеры и "умные" весы. MIUI — модификацией Android, которая устанавливается на смартфоны Xiaomi, — пользуются свыше 190 миллионов человек.Согласно документу, выручка Xiaomi по итогам 2017 года составила 114,6 миллиарда юаней ($18 миллиардов). Для сравнения, в 2016-м компания заработала 68,4 млрд юаней, в 2015-м — 66,8 млрд. Чистый убыток в 2017 году составил 43,9 млрд юаней ($6,9 млрд), операционная прибыль выросла втрое — до 12,2 млрд юаней ($1,92 млрд).”Xiaomi представила Mi 6X: двойная камера и Snapdragon 660 за 250 долларов читайте такжеБольшая часть выручки (70%) Xiaomi приходится на смартфоны, 20% обеспечивают смарт-устройства. 72% продукции компании реализуется в Китае. 30% средств, привлеченных по итогам IPO, Xiaomi потратит на наращивание своего присутствия в Юго-Восточной Азии, Европе, России и других регионах.