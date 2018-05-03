Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин накануне центрального матча 29 тура чемпионата России против питерского Зенита выразил уверенность в том, что его подопечные завоюют титул чемпиона России по итогам нынешнего сезона.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне центрального матча 29 тура чемпионата России против питерского "Зенита" выразил уверенность в том, что его подопечные завоюют титул чемпиона России по итогам нынешнего сезона."В любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя, – цитирует Семина "Спорт-экспресс". – Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И мы сделаем его, потому что я верю каждому своему футболисту. Верю каждому из болельщиков. В этом сила сегодняшнего "Локомотива"!"Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда мы вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы завоевали кубок России, а потом и вовсе в первый раз добрались до 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря нашим болельщикам! Мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило"!Напомним, что за два тура до завершения чемпионата России "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая занимающий вторую строчку "Спартак" на четыре очка.