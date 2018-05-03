Северокорейский лидер попал в центр скандала во время визита в Южную Корею. Сообщается, что Ким Чен Ын оттолкнул пытавшегося сфотографировать его жену репортера.

Северокорейский лидер попал в центр скандалаво время визита в Южную Корею. Сообщается, что Ким Чен Ыноттолкнул пытавшегося сфотографировать его жену репортера.На опубликованном ролике запечатлено, как фотограф преграждает путь супруге лидера КНДР, чтобы сделать снимок. В этот момент ревнивый муж молниеносно сориентировался и оттолкнул журналиста в сторону. Фотограф не пострадал, однако признался, что был сильно удивлен бесцеремонностью Ким Чен Ына, передает портал The Mirror. Также отмечается, что один из северокорейских лидеров впервые взял свою супругу на встречу с главой Южной Кореи.