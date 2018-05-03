Зенит намерен обратиться в суд с иском на Федерацию футбола Италии. Клуб из Санкт-Петербурга недоволен тем, что итальянская сторона ведет переговоры с главным тренером Роберто Манчини.

"Зенит" намерен обратиться в суд с иском на Федерацию футбола Италии. Клуб из Санкт-Петербурга недоволен тем, что итальянская сторона ведет переговоры с главным тренером Роберто Манчини.Федерация футбола Италии провела переговоры с Роберто Манчини и получила его согласие возглавить сборную страны. Манчини подпишет двухлетний контракт, согласно которому получит 4 миллиона евро.Однако у Манчини действует контракт с "Зенитом". Клуб намерен потребовать неустойку за его досрочное расторжение с Федерации футбола Италии. Размер неустойки составит 10 миллионов евро. Также "Зенит" намерен пожаловаться на Манчини в ФИФА.