В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативные сотрудники изъяли более двух тонн металлических цепей.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Судогда. Мужчина подозревается в хищении имущества с территории кладбища.В апреле текущего года в полицию обратилась жительница города Владимира. Женщина сообщила о хищении металлических цепей, расположенных по периметру могильного захоронения на одном из городских кладбищ.Полицейскими был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого оперативниками во время совершения очередного преступления был задержан подозреваемый в хищении имущества с кладбища. Впоследствии задержанный сознался, что совершил несколько аналогичных краж в период с декабря 2017 по апрель текущего года.В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков металлических цепей, общая масса которых превысила две тонны.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.