Сейчас уголовное дело направлено в суд

Сейчас уголовное дело направлено в судВ Вязниковском районе женщина зарезала своего мужа в гостях.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 6 февраля этого года. Супруги пришли в гости к своим друзьям. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Муж и жена стали высказывать взаимные претензии. В результате мужчина оскорбил супругу. Та схватила нож и набросилась на него. В результате мужчина скончался на месте происшествия.Женщина полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.