Сейчас уголовное дело направлено в суд
Сейчас уголовное дело направлено в суд
В Вязниковском районе женщина зарезала своего мужа в гостях.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 6 февраля этого года. Супруги пришли в гости к своим друзьям. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. Муж и жена стали высказывать взаимные претензии. В результате мужчина оскорбил супругу. Та схватила нож и набросилась на него. В результате мужчина скончался на месте происшествия.
Женщина полностью признала свою вину. Сейчас уголовное дело передано в суд.