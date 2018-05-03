Польский журналист Томаш Мацейчук утверждает, что приказ о
его высылке из России был спущен сверху. По мнению известного
своими русофобскими взглядами эксперта, никаких нарушений,
заслуживающих такого наказания, он не допускал.
Польский журналист Томаш Мацейчук утверждает, что приказ о
его высылке из России был "спущен сверху". По мнению известного
своими русофобскими взглядами "эксперта", никаких нарушений,
заслуживающих такого наказания, он не допускал.
Обвинения, выдвинутые против Мацейчука, не соответствуют
действительности. В этом пытается убедить общественность сам журналист-русофоб.
По словам "эксперта", засветившегося в многочисленных ток-шоу на
российских каналах, ему инкриминируют "чуть
ли не осквернение могил советских воинов и помощь Украине в Донбассе в
конфликте с ЛНР и ДНР".
Польский журналист называет решение о своей депортации из
России в Германию политическим и связывает его с озвученными им в телеэфире
мнениями. Мацейчук утверждает, что распоряжение о высылке его из России было "спущено
сверху".
Кроме того, по словам так называемого эксперта, он никогда
не нарушал правила въезда в Россию – журналист утверждает, что прилетал в Россию по
трехмесячной деловой визе, а улетал вовремя. Также суд в Мытищах некогда
оштрафовал его на 5 тысяч рублей, после чего отпустил на свободу – а появляться
в Москве ему, якобы, никто не запрещал, написал журналист на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщил ранее сенатор Алексей Пушков, Мацейчук – даже не
журналист, а самозванец. Это выяснила комиссия Совфеда по информационной
политике. По словам Пушкова, у Мацейчука не было аккредитации МИДа и он не
работал ни на одно СМИ, следовательно, журналистом считаться не может.
Мацейчук был частым гостем политических ток-шоу на российских телеканалах – в частности, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился в апреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всех присутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташко и Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам.
Абсолютно оправданным называет решение о депортации
Мацейчука и политолог Владимир Шаповалов. Он подчеркивает, что Россия не просто
следует нормам международного права, но ведет себя более либерально в отношении
своих критиков.
"У нас, в отличие от других европейских стран, от
США, очень свободная в этом смысле страна. Мы позволяем очень многое не только
своим гражданам, но и иностранцам. Мацейчук – очень яркое свидетельство этой
свободы. Польский гражданин достаточно активно на протяжении многих лет
негативно высказывался о России – тем не менее, ему не просто позволяли
находиться на российской территории, но и активно выступать в СМИ", -
заявил политолог в эфире радио Sputnik. Россия – это страна, которая широко
трактует понятие свободы слова и позволяет политическим экспертам, журналистам
высказывать разные точки зрения, заключил Шаповалов.