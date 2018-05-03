Польский журналист Томаш Мацейчук утверждает, что приказ о его высылке из России был спущен сверху. По мнению известного своими русофобскими взглядами эксперта, никаких нарушений, заслуживающих такого наказания, он не допускал.

Польский журналист Томаш Мацейчук утверждает, что приказ оего высылке из России был "спущен сверху". По мнению известногосвоими русофобскими взглядами "эксперта", никаких нарушений,заслуживающих такого наказания, он не допускал.Обвинения, выдвинутые против Мацейчука, не соответствуютдействительности. В этом пытается убедить общественность сам журналист-русофоб.По словам "эксперта", засветившегося в многочисленных ток-шоу нароссийских каналах, ему инкриминируют "чутьли не осквернение могил советских воинов и помощь Украине в Донбассе вконфликте с ЛНР и ДНР".Польский журналист называет решение о своей депортации изРоссии в Германию политическим и связывает его с озвученными им в телеэфиремнениями. Мацейчук утверждает, что распоряжение о высылке его из России было "спущеносверху".Кроме того, по словам так называемого эксперта, он никогдане нарушал правила въезда в Россию – журналист утверждает, что прилетал в Россию потрехмесячной деловой визе, а улетал вовремя. Также суд в Мытищах некогдаоштрафовал его на 5 тысяч рублей, после чего отпустил на свободу – а появлятьсяв Москве ему, якобы, никто не запрещал, написал журналист на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как сообщил ранее сенатор Алексей Пушков, Мацейчук – даже нежурналист, а самозванец. Это выяснила комиссия Совфеда по информационнойполитике. По словам Пушкова, у Мацейчука не было аккредитации МИДа и он неработал ни на одно СМИ, следовательно, журналистом считаться не может.Мацейчук был частым гостем политических ток-шоу на российских телеканалах – в частности, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился в апреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всех присутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку с российским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташко и Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал победу по очкам.Абсолютно оправданным называет решение о депортацииМацейчука и политолог Владимир Шаповалов. Он подчеркивает, что Россия не простоследует нормам международного права, но ведет себя более либерально в отношениисвоих критиков."У нас, в отличие от других европейских стран, отСША, очень свободная в этом смысле страна. Мы позволяем очень многое не толькосвоим гражданам, но и иностранцам. Мацейчук – очень яркое свидетельство этойсвободы. Польский гражданин достаточно активно на протяжении многих летнегативно высказывался о России – тем не менее, ему не просто позволялинаходиться на российской территории, но и активно выступать в СМИ", -заявил политолог в эфире радио Sputnik. Россия – это страна, которая широкотрактует понятие свободы слова и позволяет политическим экспертам, журналистамвысказывать разные точки зрения, заключил Шаповалов.