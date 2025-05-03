Оно было нарушено из-за снегопада.

Энергетики завершают восстановление электричества Владимирской области. В Александровском районе ключевые объекты работают, но в некоторых населенных пунктах все еще есть перебои с электроснабжением. В Юрьев-Польском районе электроснабжение практически полностью восстановлено, остались проблемы только в Горках и Симе.Заместитель губернатора Сергей Волков контролирует процесс ликвидации последствий.В экстренных ситуациях жители могут обращаться по номеру 112, а для связи с дежурной службой Александровского района доступны телефоны: +74924422635 и +74924422567.