Его выступление с Дианой Арбениной набрало тысячи просмотров в соцсетях, а исполнение патриотической песни признали одним из лучших на конкурсе “Родники” Олега Газманова. Вместе с

Его выступление с Дианой Арбениной набрало тысячи просмотров в соцсетях, а исполнение патриотической песни признали одним из лучших на конкурсе “Родники” Олега Газманова. Вместе с творческим наставником, автором и композитором Светланой Островской Максим Резниченко пробивает дорогу к большой сцене и зрительской любви. В чём секрет успеха талантливого молодого певца из Гусь-Хрустального района? Как начать музыкальную