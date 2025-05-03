Единственный пруд, который можно использовать для тушения пожаров в деревне Захарово Селивановского района, зарос кустарниками и деревьями. В любом случае, проезд к нему из-за

Единственный пруд, который можно использовать для тушения пожаров в деревне Захарово Селивановского района, зарос кустарниками и деревьями. В любом случае, проезд к нему из-за неблагоустроенной дороги все равно невозможен. Кроме того, как сообщает прокуратура области, у пруда нет площадок с твердым покрытием. Поэтому даже если пожарная машина вопреки всему проедет, ей просто негде будет встать.