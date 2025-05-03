Он был приурочен к юбилею Великой Победы.
В Гороховце Владимирской области прошел первый открытый районный многожанровый военно-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества. Он был приурочен к юбилею Великой Победы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.
Участники из Гороховца и Нижнего Новгорода исполнили стихотворения и песни, посвященные Великой Отечественной войне и подвигам солдат. Лучшие исполнители были награждены дипломами.
«Фестиваль стал праздником гордости за страну и героический народ России», — отметил Игорь Игошин.