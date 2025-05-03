Дачный дом с мансардой в СНТ «Северное» на 83 участке сгорел 2 мая. В 13:26 очевидцы вызвали пожарных. О происшествии рассказали в пресс-службе в министерства региональной безопасности области.

Дачный дом с мансардой в СНТ «Северное» на 83 участке сгорел 2 мая. В 13:26 очевидцы вызвали пожарных. О происшествии рассказали в пресс-службе в министерства региональной безопасности области. Пожарные смогли отстоять соседние дома. Пламя охватило маленькую дачу на площади 56 квадратов, ее спасти не удалось. К счастью, пострадавших нет. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: