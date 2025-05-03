В мероприятии участвуют более 50 автолюбителей на 25 автодомах.

Клуб караванеров «Владимирские странники» при поддержке регионального правительства организовал автокараван, который стартовал сегодня и продлится до 9 мая. В мероприятии участвуют более 50 автолюбителей на 25 автодомах, которые проедут 10 городов Владимирской области.Автоколонна приурочена к 80-летию Победы, участники посетят мемориалы, возложат цветы в память о погибших и пропавших без вести воинах Второй мировой войны, а также познакомятся с туристическим потенциалом регионов.Напомним, ранее мы писали, что