Электричество в нескольких районах Владимирской области до сих пор восстанавливают после снегопада. Самая трудная ситуация образовалась в Александровском районе – там обесточено 105

Электричество в нескольких районах Владимирской области до сих пор восстанавливают после снегопада. Самая трудная ситуация образовалась в Александровском районе – там обесточено 105 трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 2 500 человек, рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова добавила, что бригады восстанавливают семь фидеров, которые обеспечивают электроэнергией 32 населенных