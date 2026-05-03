В суд будет направлено дело 43-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, которому предъявлено обвинение в совершении 36 краж из местных торговых точек на протяжении года. Ущерб, причинённый владельцам магазинов, составляет 85 тысяч рублей.Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, включающего 36 эпизодов, совершённых жителем Гусь-Хрустального с октября 2024 года по октябрь 2025 года.В ходе расследования полицейские выяснили, что мужчина, ранее уже подвергавшийся административному наказанию, регулярно посещал магазины в городе стеклоделов, откуда уносил мимо кассы продукты питания, алкоголь, предметы личной гигиены и одежду. Похищенные товары он реализовывал по сниженной цене.Общий ущерб от его преступной деятельности составил почти 85 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о краже (ч. 1 ст. 158) и мелком хищении, совершённом лицом, ранее подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину.Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.