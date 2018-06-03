На Украине вследствие конфликта на избирательном участке в Одесской области пострадали тринадцать полицейских. Поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково, после чего полицейские начали эвакуировать людей. Некоторые из граждан оказались недовольны действиями правоохранителей и начали сопротивляться.

На Украине вследствие конфликта на избирательном участке пострадали тринадцать полицейских. Инцидент произошел в Одесской области: днем поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково, после чего полицейские начали эвакуировать людей.Некоторые из граждан оказались недовольны действиями правоохранителей и начали сопротивляться, передает РИА Новости. В сторону полицейских распылили газ.По сообщению пресс-службы областного управления Национальной полиции Украины, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей. "В отделение полиции доставлены двое правонарушителей", — сообщило ведомство в "Фейсбуке".Заведено уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов", предусматривающей до трех лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть