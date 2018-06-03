У рубежей России в регионе Балтики дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты.

В регионе Балтики у границ с Россией дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты.30 апреля три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США с изменяемой стреловидностью крыла В-1В приземлились на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.Фэрфорд — передовой пункт базирования ВВС США для проведения военных операций в Европе.В субботу американские военные самолеты вели разведку вблизи российских берегов на Черном море, передает "Интерфакс".