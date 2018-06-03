Семьи полицейских, пострадавших при отражении атаки на храм Архангела Михаила в Грозном, получили финансовую помощь. Об этом позаботился региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Семьи полицейских, пострадавших при отражении атаки на храм Архангела Михаила в Грозном, получили финансовую помощь.Об этом позаботился региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.Отцу погибшего старшего сержанта полиции Владимира Горского и жене погибшего старшего сержанта Кайрата Рахметова выплачено по одному миллиону рублей. Семьи раненых Николая Горбунова и Владимира Дементьева получили по 500 тысяч рублей.19 мая в Грозном четверо вооруженных преступников ворвались в храм Архангела Михаила. В результате атаки погибли двое полицейских Саратовского УВД и один прихожанин.Террористов ликвидировали, передает ТАСС.