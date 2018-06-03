Вице-канцлер Австрии назвал антироссийские санкции утомительными и заявил: пришла пора их отменить. Вопрос стал как никогда актуальным после начала торговой войны с США и введения американских пошлин на металлы из Европы.

Вице-канцлер Австрии назвал антироссийские санкции утомительными и заявил: пришла пора их отменить. Вопрос стал как никогда актуальным после начала торговой войны с США и введения американских пошлин на металлы из Европы.Хайнц-Кристиан Штрахе подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы наносят ощутимый урон экономике Австрии. По словам политика, он давно предупреждал партнеров по ЕС: Россию не стоит подталкивать навстречу Китаю в ущерб сотрудничеству с Брюсселем.Австрийский вице-премьер считает нужным наладить не только экономические отношения, но и политический диалог.