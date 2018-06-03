Пересечь границу России и Азербайджана на автомобиле станет проще. Распоряжение об облегчении и ускорении процедуры пересечения границы для автолюбителей отдал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Пересечь границу России и Азербайджана на автомобиле станет проще. Распоряжение об облегчении и ускорении процедуры пересечения границы для автолюбителей отдал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства, в субботу Мехтиев побывал на таможенно-пропускном пункте "Самур" на границе. Он посмотрел, насколько быстро идет процесс досмотра пассажиров и транспортных средств.Кроме того, глава ведомства поинтересовался ситуацией с поставками из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции и велел устранять проблемы, которые могут возникнуть у водителей, перевозящих такие грузы. Мехтиев также отдал распоряжение по реконструкции пропускного пункта "Самур".