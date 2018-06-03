Зачем на Украине живого и здорового блогера Аркадия Бабченко уложили в лужу свиной крови?

Зачем на Украине живого и здорового блогера Аркадия Бабченко уложили в лужу свиной крови?Вечер 29 мая. Киев взбудоражен: украинские информагентства сообщают о гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Эта новость тут же становится общемировой. Как же, убит один из самых непримиримых критиков режима Путина. Не иначе как Кремль и заказал его смерть. Именно так и комментируют произошедшее в украинской прессе. Этот мотив тут же подхватывают наши партнеры на Западе.Место происшествия. Подъезд киевской многоэтажки. Полицейское оцепление. Следователи. Остывающий труп убиенного на полу собственной квартиры в луже крови. Хотя почему на полу квартиры, если, по сообщениями полиции, вооруженное нападение случилось на лестничной клетке, когда Аркадий открыл дверь, чтобы сходить за хлебом? Неувязка. Если кто и заметил, то наверняка не придал значения.А еще кожа на голове убитого имеет слишком живой и здоровый, розовый цвет. Но на это обратили внимание разве что только некоторые судмедэксперты и бывалые оперативники. В тот момент многие, кто видел это, думали о другом. Убит талантливый журналист, военный репортер. Беда. Горе для всей его семьи и друзей.Ночь скорби накрывает Россию, Украину, тенью касаясь Европы и даже Америки. Либералы-антипутинцы распаляют себя гневом:вот-де погубили правдоруба, то ли еще будет! Друзья Аркадия и коллеги по журналистскому цеху утирают скупые слезы, вспоминая былые дни и совместную работу на передовой, выражают соболезнования, собирают деньги на похороны. Погиб их товарищ...А за океаном, в штаб-квартире ООН, уже разгорается битва. Главная мысль — Россия уничтожает неугодных. Уроженец Курской губернии, выпускник МФТИ, специальность — прикладная математика, а теперь, внезапно глава украинского МИД Павел Климкин изобличает. А ведь еще не опубликовано никаких данных расследования. Но виновные уже названы. Как это было и со сбитым Boeing, и с несчастными Скрипалями.Но вдруг менее чем через сутки выясняется: убийство инсценировали. Инсценировщики придумали даже такую эффектную, как им кажется, кульминацию. Вот спикер СБУ с грустным, но решительным видом сообщает, что расследование идет, что вот-вот поймают заказчика. Но выражать соболезнования родственникам убиенного Бабченко он не будет, потому что...Восторженный не то вопль, не то стон представителей украинской прессы. Как же! Со времен Гоголя ничего подобного не происходило. А тут взял и воскрес, даже разговаривает!Все, кто знал Аркадия, с первого раза еще во время трансляции заметили, что некогда во всех смыслах боевой и даже бесстрашный, прямолинейный Бабченко выглядит как нашкодивший школьник. Что-то мямлит себе под нос дрожащим голосом. Некоторые слова вовсе не разобрать. Не таким он был раньше. Не так выступают герои. Хорошо видно и понятно, что он чего-то боится.И тут ему на подмогу приходит генпрокурор Украины Луценко. По образованию, кстати, инженер-электронщик. Своим картавым басом он лихо расставляет правильные акценты и уже окончательно и бесповоротно обличает злодейку-Россию.И только в этот момент мы снова вспоминаем все детали "убийства". Ну, конечно, слишком розовый затылок, слишком аккуратно разлитая бутафорская кровь (свиная), слишком много ее на спине — со стороны входных отверстий. Не бывает так. Да и сам Аркадий оказался плохим актером — не сумел как следует расслабиться. А для роли трупа это — главный принцип. Видно же, что на полу лежит живой человек.Почти сразу показательно ловят заказчика. Им оказывается некто Борис Герман. По версии следствия, он обратился к активисту "Правого сектора" (запрещено в РФ), бывшему участнику вооруженного конфликта на востоке Украины иеродиакону Украинской Православной Церкви, Московского и Киевского патриархата Алексею Цымбалюку с предложением стать исполнителем убийства Аркадия Бабченко. Цымбалюк-то и сообщил об этих преступных планах в СБУ.Для них организовали встречу, на которой якобы организатор и передал исполнителю 30 тысяч долларов США и оружие для совершения преступления. Ожившего тем временем ведут на прием к президенту. Все довольны. Потом — пресс-конференция."Когда передали аванс, стало понятно, что все это серьезно. Мои паспортные данные, которые пришли, пришли из России. Они до этого нигде не публиковались. Фото, на котором мне 25 лет, было вклеено давно только в мой паспорт. Оно есть только в моем паспорте и только в моем деле в паспортном столе. Больше нет нигде. Я как-то таким вещам поверил. После этого операция готовилась месяц", — рассказал Бабченко.И хоть бы кто задал вопрос: зачем киллеру для ориентировки фотография объекта 20-летней давности? Ведь Аркадий с тех пор заметно полысел и сильно пополнел — можно и обознаться.Наверное, все же киллеру важнее знать, как выглядит объект сейчас. То есть в СБУ не придумали лучшего способа притянуть-таки к этой истории Россию. Бабченко охотно сообщает детали. Чтобы зря не рисковать, незадолго до этого была придумана легенда, что Аркадий подвернул ногу, поэтому сидит дома. Но возникает вопрос: тогда почему он отправился за хлебом? Опять неувязка.Жена была в курсе спецоперации. Она была рядом, когда Аркадия гримировали и укладывали на пол, а потом поливали свиной кровью. Она же вызвала скорую и полицию. Изображала безутешную вдову. Врачи скорой тоже знали о том, что это инсценировка, а вот судмедэксперт, который описывал труп, — нет, что практически невозможно. Аркадий, переходя уже в стадию самовозбуждения, продолжает описывать свою смерть."Чтобы минимизировать опасность, была придумана легенда, что я подвернул ногу, чтобы мне не выходить из дома. Пришел гример, и мы к этому моменту уже придумали, как все будет. Решили, что убийца зашел в подъезд и пока я открывал дверь, он выстрелил мне в спину. Кстати, вот вам пример того, как рождаются фейки. Я не понимаю, откуда взялась версия, что я за хлебом ходил. Я не за хлебом ходил, а за водой. Мы тренировались. Мне показывали, как падает убитый человек, как у него идет кровь. Футболку мою до этого надели на манекен, прострелили. Потом я надел эту простреленную футболку. Кровь была настоящая, свиная, — вспоминает журналист. — Меня залили кровью. Я ее набрал в рот, выпустил изо рта. Мне сгустки крови сунули в дырки от пуль, в нос. Я "умер". Все ушли. Мы остались одни. Жена позвонила в полицию. Потом в скорую помощь. "Беркут" приехал моментально. Я сам не ожидал. Я хотел бы выразить благодарность "Беркуту". Пацаны забежали, сразу проверили все комнаты, обеспечили безопасность. Как в кино! Сработали замечательно. Вот за это им спасибо. Они не были в курсе спецоперации. Приехала скорая помощь. Легенда была такая, что я еще вроде как живой. Меня погрузили на носилки, отнесли в скорую. Она, естественно, была в курсе, потому что врач может отличить живого человека от неживого. Реанимация оказалась неудачной — я "умер". Врач позвонила, зафиксировала смерть. Приехал судмедэксперт. Начала меня описывать. Потом решили, что лучше все это сделать в морге. Привезли меня в морг. До этого момента я лежал и изображал жертву. Лежал как убитый. Меня перегрузили на каталку, завезли в морг. И когда в морге ворота за мной закрылись, я уже "воскрес", меня отвели в комнату санитара. Тогда я уже окровавленную одежду снял. Замерз как собака. Кровь я смыл. Мне дали простыню. Я закутался в нее и, как Джавахарлал Неру, сидел в простыне и смотрел новости о том, каким офигенным парнем, оказывается, я был".Теперь уже не разобрать, кто был посвящен в детали операции, а кто нес чушь по привычке и самозабвенно, в полной уверенности, что Аркадия и правда убили. Вот, например, депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко. В привычной манере он сначала повозмущался по поводу кровавости москальского режима, а потом как ни в чем не бывало начал всех убеждать, что обманывать мировое сообщество и заниматься фальсификациями — это даже благородно."Ведь еще герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений, как бы это ни было больно для его родных и доктора Ватсона", — заявил Геращенко.То есть государственный муж рассуждает о Шерлоке Холмсе, находясь в полной уверенности, что это был реальный исторический персонаж, а не вымышленный литературный персонаж, что, впрочем, на Украине норма, — сплести быль и вымысел.Но драматурги и режиссеры этой постановки явно перемудрили. А актеры сыграли из рук вон плохо. Если не сказать больше. Аплодисментов не было. Все их старания оценили свистом. И зрители, и даже коллеги по цеху. В этот театр под названием "Украина" они решили больше не ходить. Ну, а сам главный антигерой представления провокатор Аркадий Бабченко, начиная с 30 мая может, считаться журналистом разве что только на Украине.