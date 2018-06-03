Балтийский флот в 2018 году пополнится четырьмя малыми ракетными кораблями, вооруженным ракетами Калибр.

Балтийский флот в 2018 году пополнится четырьмя малыми ракетными кораблями, вооруженным ракетами "Калибр". Как рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал- полковник Андрей Картаполов, новые корабли радикально усилят боевые возможности флота.В целом, Западный военный округ получит самолеты Су-30СМ и Су-35, а также свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники.Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современной артиллерией, пишет "Интерфакс".