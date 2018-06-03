Футбольный клуб Барселона рискует лишиться возможности осуществлять трансферы из-за возможных санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Главной причиной трансферного бана каталонского клуба называется нарушение правил переговоров с потенциальным новичком.

Футбольный клуб "Барселона" рискует лишиться возможности осуществлять трансферы из-за возможных санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).Главной причиной трансферного бана каталонского клуба называется нарушение правил переговоров с потенциальным новичком, о чем сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на As. Руководители "Барсы" в октябре 2017 года начали вести переговоры с игроком "Атлетико" Антуаном Гризманном, однако согласно правилам федерации, клуб может вступать в переговоры с футболистом лишь за полгода до истечения контракта футболиста с его нынешним клубом.ФИФА уже инициировала расследование в отношении каталонцев и в случае доказательства вины клуба, ему будет грозить запрет на осуществление трансферов на протяжении двух лет. Отметим, что ранее "Барселона" уже нарушала регламент аналогичным образом и не имела возможности совершать покупки.