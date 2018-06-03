В воскресенье газета Вашингтон пост и японское агентство Киодо сообщили читателям, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в сингапурском отеле Капелла.

В воскресенье газета "Вашингтон пост" и японское агентство Киодо сообщили читателям, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры в сингапурском отеле "Капелла". Отель расположен в укромном районе на острове Сентоса.Как передает ТАСС, Белый дом пока не подтвердил эту информацию. Место встречи остается в секрете по требованию КНДР, пишет "Вашингтон пост". "Речь идет об обеспечении безопасности, а это важнее всего для Ким Чен Ына", — цитируют журналисты бывшего сотрудника Белого дома Рексона Рю.По данным источником СМИ, в "Капелле" еще в среду приступили к установке тентов для большого числа гостей.Репортеры "Вашингтон пост" выяснили, что Ким Чен Ына интересуют детали организации саммита, в частности, топливо для его самолета в Сингапур и обратно, а также то, сколько он может взять с собой телохранителей.КНДР и США намерены найти "государство-спонсора", которая оплатит топливо для перелета и проживание Ким Чен Ына в отеле. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт не исключила, что "оплатят счета" власти Сингапура.Встреча Трампа с Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня в Сингапуре.