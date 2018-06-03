Боинг-737 казахстанской авиакомпании SCAT Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту казахского города Костанай. На борту лайнера находились 80 пассажиров.

"Боинг-737" казахстанской авиакомпании SCAT Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту казахского города Костанай. На борту лайнера находились 80 пассажиров.Самолет, прилетевший из Алма-Аты, выкатился на левую боковую полосу безопасности. По сообщению пресс-службы Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, пострадавших в результате инцидента нет. Начато расследование причин ЧП, передает ТАСС.