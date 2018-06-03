Резкое потепление наступило после четырехлетнего перерыва в российско-болгарских отношениях.

Автор: Дмитрий КиселёвРезкое потепление наступило после четырехлетнего перерыва в российско-болгарских отношениях. Лишь неделя прошла после визита в Россию президента Болгарии Румена Радева, как в Москве — уже премьер-министр страны Бойко Борисов — с заверениями в самых дружеских намерениях и предложением возобновить замороженные самими же болгарами проекты: строительство газопровода в Болгарию (теперь, правда, уже через Турцию) и атомной электростанции в Белене.Россия, конечно, готова к более тесному взаимодействию с Болгарией, ведь страны, по словам Владимира Путина, "опираются на многовековые традиции дружбы и добрососедства, культурную и духовную близость наших народов". Но все же теперь нужны твердые финансовые гарантии.Уже обожглись, ведь когда Болгария четыре года назад вдруг отказалась от проекта "Южный поток", наши убытки составили порядка 800 миллионов евро, так что второй раз наступать на грабли Россия уж точно не хочет. Как обстоят дела сейчас и каковы перспективы возобновления российско-болгарского сотрудничества?Автор: Павел ЗарубинЭто должен был быть город атомщиков. И все уже построено: коттеджи на 360 семей, магазины, бассейн, даже домофоны установлены. Но именно на финальной стадии проект забросили. Болгарский город Белене, который мог стать научным символом страны, стал жертвой геополитики.И спустя годы после консервации хорошо заметно: это был бы отличный поселок энергетиков. Дорогая отделка балконов и квартир, уложена плитка, но постепенно ее разрушают сорняки, все вокруг зарастает травой, ржавеет, покрывается сетями паутины и трескающегося стекла. Вымирает и сам город. Сюда больше не ходят поезда, потому что пассажиров и грузов практически нет.На другом конце страны, в порту Варны, продолжают пылиться трубы еще одного сорванного болгаро-российского проекта — газопровода "Южный поток", хотя его стройка несколько лет назад тоже уже практически началась."Пришли американские сенаторы и сказали: нет, не будет, стоп!" — рассказал Волен Сидоров, председатель парламентской группы "Коалиция "Объединенные патриоты".Архивные кадры: в Софии — вездесущий Маккейн. Болгария — тогда совсем еще неопытный член Евросоюза — во всем старалась угодить Брюсселю и Вашингтону, хоть и в ущерб себе.Теперь здесь можно увидеть надписи: "Европа инвестирует в сельские районы". В Белене на деньги ЕС открыли небольшой стадион и водрузили над ним флаг Евросоюза — такая вот замена атомной станции и десятков тысяч рабочих мест нет. Потому во всей Болгарии максимально пристально следили за поездкой премьера страны в Кремль.Российско-болгарских саммитов не было почти 10 лет. Бойко Борисов сразу раскрывает объятия, хотя Владимир Путин поначалу лишь протягивает руку. Наиболее ярко свой новый настрой болгарский премьер демонстрирует на пресс-конференции."Мы знаем о тяжелых отношениях, которые были, и благодарны за то, что коллеги не злопамятны. Я виноват в создании определенной напряженности и действительно принимаю на себя часть ответственности за развитие ситуации", — заявил Борисов."Мы сожалеем. Вижу, что и болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Попробуем зайти с другой стороны — в данном случае через Турцию", — сказал Владимир Путин.Если бы изначально был реализован проект "Южный поток", то Болгария напрямую получала бы газ из России по трубопроводу, проложенному по дну Черного моря. Но после срыва контракта Москва и Анкара заявили о строительстве "Турецкого потока": газ сначала будет поступать в Турцию, а уж затем в другие страны. И вот теперь София просит, чтобы хотя бы ответвление от "Турецкого потока" пошло в Болгарию, и прямо признает: пока она выполняла все указания Брюсселя и Вашингтона, ведущие страны Евросоюза и Вашингтон думали прежде всего о себе.- Но ведь это было понятно несколько лет назад, что Болгария теряет выгоднейший контракт.- Было все время понятно. Не только двойные стандарты — это безумие, — признает Румен Петров, председатель партии "Альтернатива болгарского возрождения"."Мы — самая лояльная, самая дисциплинированная страна в Европейском союзе, и в связи с этим нас обошли все "потоки". А сейчас через натовскую Турцию, натовскую Грецию, натовскую Италию проходят эти трубопроводы. Мы же ради принципиальности отказались от них. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу, но старшие всегда больше прощают", — отметил Бойко Борисов."Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего все время побуждают к тому, чтобы заплатить. Но мы понимаем, о чем идет речь, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые гарантии, которые выражались бы либо в суверенных гарантиях правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Все всё понимают, никто не хочет повторения каких-то сбоев, срывов. Общие потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составили примерно 800 миллионов евро. Списали это в убыток", — подчеркнул Владимир Путин.Россия, конечно, выучила уроки в отношениях с Болгарией, но и обижаться не собирается — слишком многое всегда связывало два народа. Именно в этом году — большой юбилей освобождения Болгарии русскими войсками от османского ига.Памятник Александру Второму в самом центре Софии ухожен, вечером подсвечен. Многое из памяти болгар в последние десятилетия пытались стереть, но она точно оказалась устойчивой к таким геополитическим экспериментам.Здесь по-прежнему не редкость, когда русский язык учат практически с рождения. В Софийском университете — 50 бюджетных мест на кафедре русского языка, но еще 450 студентов ежегодно с других факультетов просят хотя бы о факультативах. Многие деканы вынуждены соглашаться."Евгений Онегин" на языке оригинала. Обычный вечер в софийском Театре оперы и балета. Но прямо в здании Софийской оперы располагается ночной клуб под названием "Грязная София". Болгария из-за сложной экономической обстановки — страна контрастов.Только от транзита российского газа через "Южный поток" Болгария получала бы 400 миллионов евро ежегодно. В ближайшее время компании двух стран начнут консультации по сотрудничеству в проекте "Турецкий поток". Объемы поставок через Болгарию — если такое решение примут — будут зависеть от раскладов в целом на газовом рынке Европы, учитывая "Северный поток-2"."Сколько будет по нему поставляться? Вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину — а мы готовы сохранить украинский транзит — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшую перспективу? Но то, о чем мы говорили с господином премьер-министром, — это абсолютно реальные вещи, потому что работа по "Турецкому потоку" завершается", — заявил российский президент.Владимира Путина пригласили посетить Болгарию с официальным визитом — впервые за многие годы. Несмотря на все сложности, даже сейчас экономические отношениях двух стран показывают динамику — товарооборот растет, "Лукойл" — многомиллиардный инвестор, Росатом помогает в модернизации станции Козлодуй. Большинство граждан Болгарии уверены: полномасштабное восстановление отношений двух стран просто неизбежно. АЭС в Белене тоже может в итоге все-таки быть построена. Жители городка на это очень надеются.